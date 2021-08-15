В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь

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В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.

С рваной раной груди ее доставили в хирургическое отделение первой городской больницы имени Пирогова и сделали операцию, передает «Первый Севастопольский».

Наталья Черненко рассказала журналистам, что работает в одном из заведений на набережной. В ночь с 13 на 14 августа она возвращалась с работы. Проходя по временному мостику через траншею, она оступилась и упала грудью на металлический штырь.

«Как мне сказал доктор на «скорой помощи», вы в рубашке родились. Если бы вы поскользнулись на шаг раньше, у вас бы этот угол ржавый торчал либо в сонной артерии, либо в виске. У меня рваная рана груди возле ореола, возле груди», — сказала пострадавшая.

Полутораметровую траншею у набережной, по словам Натальи, раскопали две недели назад, прокладывали электрический кабель.

По данным директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, земляные работы на этом участке велись без разрешительных документов. Арендатору (ООО «Эверест») 9 августа выдали предписание и составили протокол о нарушении.

На следующий день после происшествия рабочие зарывали траншею. Никаких комментариев строители не дали.

В тексте использованы материалы: Форпост

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