В Севастополе отдыхающие нашли авиабомбы

На территории Севастополя обнаружили четыре авиабомбы времен Второй мировой войны, в том числе две крупные.

Пиротехники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю вывезли опасные находки на полигон и уничтожили. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Первую авиабомбу — ФАБ-100 советского производства — обнаружили строители в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы».

Вторую авиабомбу (SC-250 немецкого производства) также обнаружили при проведении земельных работ — на глубине около одного метра при подготовке котлована по улице Летчиков.

«Еще одну осколочную авиабомбу советского производства АО-10 нашли местные жители вблизи набережной Андрея Первозванного. Небольшая по своим размерам, она представляет серьезную опасность. Саперы МЧС с соблюдением всех мер безопасности вывезли ее с места обнаружения», — рассказали в пресс-службе.

Один опасный объект нашли отдыхающие, когда ныряли в море. Специалисты определили находку как фугасную авиационную бомбу советского образца ФАБ-50.

Саперы МЧС детально изучили найденные боеприпасы и приняли решение перевезти их на полигон для безопасного уничтожения. Работы по ликвидации четырех авиабомб и еще 58 взрывоопасных предметов поменьше МЧС провело совместно с инженерным подразделением Черноморского флота.

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