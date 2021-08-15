Происшествия
В Севастополе ограблен детский магазин - украли конструктор
Двое мужчин ограбили детский магазин в Ленинском районе города-героя — самой крупной добычей стал конструктор. Подробности преступления сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
Зайдя в магазин игрушек, двое мужчин приступили к грабежу — один схватил с прилавка три сумки-шоппера и мешок для обуви, а второй таким же преступным путем завладел детским конструктором популярного бренда.
Преступников попыталась остановить продавец, но тем удалось выбежать из магазина. Впрочем, воспользоваться конструктором и прочим имуществом на сумму 2500 рублей преступники не успели, так как были оперативно задержаны сотрудниками ППС.
Похитителями конструктора оказались севастопольцы 30 и 36 лет. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи — но не детских игрушек.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, им грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж.
В тексте использованы материалы: Форпост
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