Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса ● «Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого ● Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений
В Севастополе хотят перенести начало учебного года
фото © Новости Крыма
Учебный год в Севастополе может начаться на две недели позже из-за тяжелой обстановки с коронавирусом в городе.
Такой вариант сейчас обсуждается и будет подробно рассмотрен на следующей неделе, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ. «На следующей неделе будем собирать штаб по ковиду и как раз очень подробно обсуждать начало учебного года.
Вплоть до того, что сейчас есть обсуждения такие, чтобы сдвинуть начало учебного года и на две недели позже начать учебный год, пока такая динамика идет», - пояснил Развожаев в ответ на вопрос одной из горожанок, заданный в прямом эфире. Пока окончательного решения нет, учебные заведения Севастополя продолжают подготовку к 1 сентября.
«Естественно, минимально (проведем – ред.) линейки, максимальная обработка всех пространств (в школах – ред.), организация питания по классам, чтобы не собиралось большое количество школьников в одном месте.
Конечно, еще раз максимально стараемся, чтобы учителя завершили вакцинацию и обезопасили уже теперь и детей», - отметил губернатор, призвав севастопольцев не откладывать вакцинацию от COVID-19.
Когда удастся победить COVID-19 откровения инфекциониста >>Как ранее сообщалось, 12 августа в Севастополе было зафиксировано самое большое число случаев заболевания коронавирусом за сутки – 228 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму почти 25 тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году. 24700 маленьких крымчан пойдут в первый класс и будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
В Крыму определись с режимом работы школ в начале учебного года. Новый учебный год в Крыму начнется в очном режиме, правда, власти пока не определились с организацией торжественных линеек.
Скандал в лагере «Ласпи»: в Севастополе выясняют, кто мучил ребенка. Власти Севастополя проверяют информацию об издевательствах над ребенком в детском лагере «Ласпи», которая в субботу появилась в крымских пабликах.
Крымских школьников массово отправляют в ряды «Юнармии». До конца 2024 года в ряды «Юнармии» планируется принять 10% крымских школьников.
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса
За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики
В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
19 часов назад
В Крыму массово расплодились олени и волки
Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.