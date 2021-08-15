В Севастополе хотят перенести начало учебного года

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Учебный год в Севастополе может начаться на две недели позже из-за тяжелой обстановки с коронавирусом в городе.

Такой вариант сейчас обсуждается и будет подробно рассмотрен на следующей неделе, заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ. «На следующей неделе будем собирать штаб по ковиду и как раз очень подробно обсуждать начало учебного года.

Вплоть до того, что сейчас есть обсуждения такие, чтобы сдвинуть начало учебного года и на две недели позже начать учебный год, пока такая динамика идет», - пояснил Развожаев в ответ на вопрос одной из горожанок, заданный в прямом эфире. Пока окончательного решения нет, учебные заведения Севастополя продолжают подготовку к 1 сентября.

«Естественно, минимально (проведем – ред.) линейки, максимальная обработка всех пространств (в школах – ред.), организация питания по классам, чтобы не собиралось большое количество школьников в одном месте.

Конечно, еще раз максимально стараемся, чтобы учителя завершили вакцинацию и обезопасили уже теперь и детей», - отметил губернатор, призвав севастопольцев не откладывать вакцинацию от COVID-19.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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