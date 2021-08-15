В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4326 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 196 человек, выздоровевших за весь период – 54 428 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами. Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.

В Крыму ждут доноров первой, второй и четвертой отрицательной групп крови. Несмотря на то, что в Крыму зажжен «красный свет донорского светофора», в регионе нет дефицита донорской крови, но есть необходимость пополнить запасы.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого. В Феодосии российскими вакцинами от новой коронавирусной инфекции привито всего 19,5% постоянного населения, сообщает пресс-служба администрации города.