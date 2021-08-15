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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

10:05 воскресенье, 15 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

фото © iz.ru

За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 387 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 320 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4326 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 196 человек, выздоровевших за весь период – 54 428 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

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