Общество
В Крыму массово расплодились олени и волки
фото © www.nexplorer.ru
Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.
Об этом рассказал оуководитель дирекции «Заповедный Крым» Андрей Бородин. Национальный парк «Крымский» распространил на своей странице в Instagram видео, где большое стадо оленей путешествует в районе беседки Ветров, на главной горной гряде Крымских гор на границе национального парка и Ялтинского заповедника.
Действительно, популяция оленей на территории Крымского национального парка, безусловно, выросла. Это в том числе заслуга коллектива, они проводят хорошие охранные мероприятия, которые помогли стянуть популяцию на свою территорию. Создали идеальные условия, поэтому сейчас и возникли такие стада. Животные границ не знают, они переходят в том числе и к нам (в Ялтинский горнолесной заповедник). Мы также отмечаем резкий всплеск тоже», - сказал Бородин.
В этой связи, отметил глава дирекции, на заповедных горных территориях увеличилось и число волков.
«На самом деле популяция волков сейчас значительно выросла.
Волки стали появляться на нашей территории в том числе. Еще полгода назад я лично считал это не более чем слухами и списывал на одичавших собак, которых у нас огромное количество, которые загоняют копытных. Такие случаи были. И появились волки, не исключено, что и из-за этого (доступности кормовой базы)», - сказал Бородин. Регуляция численности волков и других животных на территории ООПТ проводится исходя из научных данных, отметил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Разлив российской нефти в Черном море оказался в 400 тысяч раз больше. Проводившая закачку нефти компания изначально сообщила о разливе нефти на 200 квадратных метров, но оказалось, что разлив составил 80 квадратных километров.
Строителей севастопольского этапа «Тавриды» заподозрили в захламлении Балаклавы. В Балаклавском районе Севастополя стремительно разрастается свалка строительных отходов, находящаяся под присмотром неизвестного мужчины, представляющегося журналистам «туристом».
Насекомые устроили новую атаку на людей в Крыму. В этот раз «жертвами» оказались туристы, взобравшиеся на вершину Ай-Петри.
Смертельно опасные пауки расплодились в Крыму. Если раньше они селились в степях и у водоемов, то теперь обитают ближе к людям.
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса
За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики
В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
19 часов назад
В Крыму массово расплодились олени и волки
Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.