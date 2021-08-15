В Крыму массово расплодились олени и волки

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Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.

Об этом рассказал оуководитель дирекции «Заповедный Крым» Андрей Бородин. Национальный парк «Крымский» распространил на своей странице в Instagram видео, где большое стадо оленей путешествует в районе беседки Ветров, на главной горной гряде Крымских гор на границе национального парка и Ялтинского заповедника.

Действительно, популяция оленей на территории Крымского национального парка, безусловно, выросла. Это в том числе заслуга коллектива, они проводят хорошие охранные мероприятия, которые помогли стянуть популяцию на свою территорию. Создали идеальные условия, поэтому сейчас и возникли такие стада. Животные границ не знают, они переходят в том числе и к нам (в Ялтинский горнолесной заповедник). Мы также отмечаем резкий всплеск тоже», - сказал Бородин.

В этой связи, отметил глава дирекции, на заповедных горных территориях увеличилось и число волков.

«На самом деле популяция волков сейчас значительно выросла.

Волки стали появляться на нашей территории в том числе. Еще полгода назад я лично считал это не более чем слухами и списывал на одичавших собак, которых у нас огромное количество, которые загоняют копытных. Такие случаи были. И появились волки, не исключено, что и из-за этого (доступности кормовой базы)», - сказал Бородин. Регуляция численности волков и других животных на территории ООПТ проводится исходя из научных данных, отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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