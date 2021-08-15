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Власть

В Крыму без газа на два дня останутся 19 сел

14:20 воскресенье, 15 августа 2021

19 населенных пунктов в Республике Крым с 16 августа будут временно отключены от газоснабжения из-за работ на магистральных газопроводах.

Об этом сообщили в ГУП РК «Крымгазсети». «В связи с проведением работ по переустройству сетей наружных газопроводов (магистральных) на автодороге «Симферополь – Евпатория – Мирный» будет прекращена подача газа 16 августа 2021 года.

Пуск отключенных абонентов будет производиться с 18 августа 2021 года с 10:00», - пояснили на предприятии. Отключения газа коснутся абонентов в селах Софиевка, Укромное, Маленькое, Красная Зорька, Первомайское, Чайкино, Красное, Солнечное, Урожайное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Новоандреевка, Харитоновка, Широкое, Новый Сад, Куприно, а также в Гвардейском и на железнодорожной станции Пролетная.

Возобновление подачи газа в дома будет производиться при условии доступа работников Симферопольского УЭГХ во все отключенные домовладения и квартиры для осмотра газового оборудования и проверки газопровода на плотность.

18 августа с 10 утра работы по пуску газа будут проводить в селах Красная Зорька, Первомайское, Чайкино, Красное, Софиевка, Укромное, Урожайное, Солнечное и в частном секторе в Гвардейском. Остальные населенные пункты будут подключаться на следующий день, 19 августа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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