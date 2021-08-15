Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Вода уходит, но ждут нового ливня: как Керчь переживает второй потоп ● Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму ● Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба ● В зоне возможного подтопления в Керчи находится около 40 домов ● Керчи пообещали рекордное количество осадков
Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия
фото © МЧС Крыма
Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.
Он отметил, что ливни привели к нарушению движения транспорта по трассе «Таврида». Движение по трассе смогли восстановить. Домовладения освобождают от воды.
Зиничев отметил своевременность оповещения жителей и приведения оперативных служб к режиму повышенной готовности. Благодаря этому удалось избежать жертв.
Ранее сильные ливни снова затопили Керчь. Городские реки вышли из берегов и подтопили все, что находилось в непосредственной близости.
Напомним, что в результате аномальных дождей в июне в Крыму был введен режим ЧС. Больше всего от наводнения пострадала Ялта, где зафиксированы жертвы среди людей, а также Керчь, некоторые районы которой ушли под воду.
Сообщалось, что наводнение в Бахчисарайском районе нанесло колоссальный ущерб. Мощнейшие ливни привели к подтоплению жилых помещений и инфраструктуры. Также пострадал город Саки и другие районы республики.
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