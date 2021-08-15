Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия

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Стихия привела к повреждениям 107 домов в двух муниципальных образованиях Крыма. Также были повреждены 217 территорий рядом с домовладениями, рассказал российскому президенту Владимиру Путину министр чрезвычайных ситуаций РФ Владимир Зиничев.

Он отметил, что ливни привели к нарушению движения транспорта по трассе «Таврида». Движение по трассе смогли восстановить. Домовладения освобождают от воды.

Зиничев отметил своевременность оповещения жителей и приведения оперативных служб к режиму повышенной готовности. Благодаря этому удалось избежать жертв.

Ранее сильные ливни снова затопили Керчь. Городские реки вышли из берегов и подтопили все, что находилось в непосредственной близости.

Напомним, что в результате аномальных дождей в июне в Крыму был введен режим ЧС. Больше всего от наводнения пострадала Ялта, где зафиксированы жертвы среди людей, а также Керчь, некоторые районы которой ушли под воду.

Сообщалось, что наводнение в Бахчисарайском районе нанесло колоссальный ущерб. Мощнейшие ливни привели к подтоплению жилых помещений и инфраструктуры. Также пострадал город Саки и другие районы республики.

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