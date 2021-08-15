Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные

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За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте правительства города.

«По состоянию на 15 августа в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19. 64 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 60 до 79 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 23 831 человек. В настоящий момент выздоровели 20 340 человек, 942 умерли», - отмечается в данных властей Севастополя.

Под наблюдением находятся 698 человек, которые раннее контактировали с заболевшими, однако у них коронавирус не выявлен.

Власти напоминают о необходимости вакцинации, в городе развернуты мобильные пункты. Они находятся на площади Нахимова и площади Захарова, а также в торговых центрах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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