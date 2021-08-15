Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом

В ближайшие часы непогода нанесет удар по востоку Крыма.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

Ожидается гроза, град, шквалистые усиления ветра, которые продлятся до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа.

Высока вероятность подтоплений. В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей восточных регионов Крыма соблюдать осторожность, воздержаться от выхода в акваторию Черного и Азовского морей, горно-лесную местность, прогулок по набережным, а также особое внимание уделить состоянию дренажных систем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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