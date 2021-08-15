Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Стихия нанесла сокрушительный удар по Крыму: стали известны последствия ● Вода уходит, но ждут нового ливня: как Керчь переживает второй потоп ● Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму ● Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба ● В зоне возможного подтопления в Керчи находится около 40 домов
Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом
В ближайшие часы непогода нанесет удар по востоку Крыма.
Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.
Ожидается гроза, град, шквалистые усиления ветра, которые продлятся до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа.
Высока вероятность подтоплений. В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей восточных регионов Крыма соблюдать осторожность, воздержаться от выхода в акваторию Черного и Азовского морей, горно-лесную местность, прогулок по набережным, а также особое внимание уделить состоянию дренажных систем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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