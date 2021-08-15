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Потоп в Крыму

Штормовое предупреждение: на Керчь идет гроза с градом и шквалом

20:53 воскресенье, 15 августа 2021
Керчь

В ближайшие часы непогода нанесет удар по востоку Крыма.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по РК.

Ожидается гроза, град, шквалистые усиления ветра, которые продлятся до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа.

Высока вероятность подтоплений. В чрезвычайном ведомстве призвали жителей и гостей восточных регионов Крыма соблюдать осторожность, воздержаться от выхода в акваторию Черного и Азовского морей, горно-лесную местность, прогулок по набережным, а также особое внимание уделить состоянию дренажных систем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 15 августа.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 августа.

«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму. В субботу осадки на востоке Крыма продолжатся, в других регионах полуострова будет тепло и сухо.

Керчи пообещали рекордное количество осадков. Погода на юге испортилась еще в начале недели.

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