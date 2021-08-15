Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 15 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 15 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами до 15 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами до 15 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами до 15 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами до 15 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью около 21 градусов. Ветер С 24 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 28 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 74 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 80 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 27, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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