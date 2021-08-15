Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +26
море +26

Происшествия

При крушении Бе-200 в Турции погиб летчик, служивший в Крыму

11:31 воскресенье, 15 августа 2021

При крушении самолета Бе-200, которое произошло в Турции накануне, погиб российский летчик, начинавший карьеру в Новофедоровке, Евгений Кузнецов.

Об этом сообщила в Facebook режиссер фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева.

Кузнецов был главным героем ленты.

«Катастрофа в Турции нашего самолета Бе-200 с гибелью пяти российских пилотов, которые помогали тушить в Турции пожары уже второй месяц. Я знаю, что ты улетел на Бе-200 тушить эти несчастные пожары… И ты руководил нашим экипажем. И шансов почти нет, что тебя не было сегодня среди этого экипажа. А я как раз взглянула сегодня в эфире Первого канала заключительные эпизоды нашего фильма «Форсаж. Возвращение», где главным героем был Женя Кузнецов», - написала она в Facebook, позже добавив, что «шансов нет, сообщили – погиб».

Как ранее сообщалось, накануне в Турции упал арендованный у России самолет Бе-200, используемый для тушения пожаров. Катастрофа произошла в районе города Кахраманмараш. На борту находились пять членов экипажа – россияне, и три представителя турецкого лесхоза. По данным турецких властей, в результате падения самолета выживших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму думают, что против полуострова применили климатическое оружие. Аномальные ливни, которые несколько раз за лето атаковали Крым, могло спровоцировать применение против полуострова климатического оружия.

В Севастополе подростка унесло в море. В Севастополе спасли подростка, которого относило в море в районе набережной Андрея Первозванного.

Аксенов назвал число погибших и пострадавших от наводнений в Крыму. В результате подтоплений ряда населенных пунктов Крыма в июне-июле этого года пострадали более четырех тысяч человек, два человека погибли, один пропал без вести.

Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба. События, связанные с наводнением в Крыму в конце июня – начале июля, получили статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.

Коронавирус в Крыму
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Общество
В Крыму массово расплодились олени и волки

В Крыму массово расплодились олени и волки

Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации