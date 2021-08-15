При крушении Бе-200 в Турции погиб летчик, служивший в Крыму

При крушении самолета Бе-200, которое произошло в Турции накануне, погиб российский летчик, начинавший карьеру в Новофедоровке, Евгений Кузнецов.

Об этом сообщила в Facebook режиссер фильма «Форсаж. Возвращение» Наталья Гугуева.

Кузнецов был главным героем ленты.

«Катастрофа в Турции нашего самолета Бе-200 с гибелью пяти российских пилотов, которые помогали тушить в Турции пожары уже второй месяц. Я знаю, что ты улетел на Бе-200 тушить эти несчастные пожары… И ты руководил нашим экипажем. И шансов почти нет, что тебя не было сегодня среди этого экипажа. А я как раз взглянула сегодня в эфире Первого канала заключительные эпизоды нашего фильма «Форсаж. Возвращение», где главным героем был Женя Кузнецов», - написала она в Facebook, позже добавив, что «шансов нет, сообщили – погиб».

Как ранее сообщалось, накануне в Турции упал арендованный у России самолет Бе-200, используемый для тушения пожаров. Катастрофа произошла в районе города Кахраманмараш. На борту находились пять членов экипажа – россияне, и три представителя турецкого лесхоза. По данным турецких властей, в результате падения самолета выживших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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