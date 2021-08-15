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Власть

Полиция Крыма хочет следить за нарушителями с беспилотников

07:25 воскресенье, 15 августа 2021
Полиция Крыма хочет следить за нарушителями с беспилотников

фото © zr.ru

Беспилотники помогают сотрудникам ГИБДД отслеживать нарушителей правил дорожного движения в пробках во время курортного сезона в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«Во время курортного сезона на дорогах полуострова увеличилось количество транспорта, а следовательно, и количество аварийных ситуаций, что требует дополнительного внимания со стороны Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД Республики Крым используют в работе для контроля за нарушителями ПДД беспилотные летательные аппараты, они позволяют отследить ситуацию на дороге в условиях заторов и пробок», – отметили в пресс-службе.

По словам полицейских, самым распространенным нарушением, которое фиксируют дроны – выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. «Аппарат фиксирует нарушение ПДД, марку, модель и регистрационный знак автомобиля. Инспектор ГИБДД знакомит водителя с нарушением на специальных мониторах, после чего составляет административный материал», – пояснили в пресс-службе.

Работа дронов помогает контролировать перемещение транспорта, а также в целом отслеживать дорожную обстановку, чтобы вовремя реагировать на опасности и даже предотвращать их возникновение.

Подобные рейды будут проводиться и дальше, добавили в МВД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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