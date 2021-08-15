Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +26
море +26

Происшествия

Подрядчик повредил асфальт при прокладке трубопровода в Симферополе

08:18 воскресенье, 15 августа 2021
Симферополь

При производстве работ по подземной протяжке трубопровода под асфальтным покрытием в районе улице Беспалова в Симферополе подрядная организация нарушила целостность дорожного полотна в нескольких местах.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

«Сети водоснабжения и водоотведения работают исправно, повреждений в следствии проводимых работ не обнаружено, а излив воды на проезжую часть обусловлен технологическим процессом подземного бурения», — сообщил директор Симферопольского филиала «Воды Крыма» Георгий Лесь.

Он добавил, что подрядчик уже работает над устранением сложившейся ситуации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе идет миллиардная реконструкция водосетей. В Севастополе идет ремонт наиболее изношенных участков водопроводных сетей. В 2021 году на эти цели выделено более 900 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин.

В Ялте открыли пострадавший от наводнения фонтан. Власти Ялты запустили на центральной площади города обновленный фонтан.

Власти России «подарили» гражданину Украины часть Севастополя. Прокуратура обнаружила еще один факт безосновательной регистрации права на землю севастопольским управлением регистрации права и кадастра. В этот раз Севреестр «подарил» гражданину Украины землю города.

Очередь в детские сады в Крыму пообещали убрать через два года. Уже в следующем году власти Крыма планируют ликвидировать очереди в дошкольные учреждения Крыма в большинстве муниципалитетах республики, а к 2023 году во всем регионе, рассказала министр образования Крыма Валентина Лаврик.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 387 случаев коронавируса

За 14 августа на территории Крыма зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.

Коронавирус в Крыму
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Общество
В Крыму массово расплодились олени и волки

В Крыму массово расплодились олени и волки

Рост численности копытных - благородных оленей, косуль, а также хищников наблюдается в крымских горах и лесах, на заповедных территориях и в национальных парках.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации