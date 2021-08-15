Подрядчик повредил асфальт при прокладке трубопровода в Симферополе

При производстве работ по подземной протяжке трубопровода под асфальтным покрытием в районе улице Беспалова в Симферополе подрядная организация нарушила целостность дорожного полотна в нескольких местах.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

«Сети водоснабжения и водоотведения работают исправно, повреждений в следствии проводимых работ не обнаружено, а излив воды на проезжую часть обусловлен технологическим процессом подземного бурения», — сообщил директор Симферопольского филиала «Воды Крыма» Георгий Лесь.

Он добавил, что подрядчик уже работает над устранением сложившейся ситуации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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