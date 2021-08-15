Один в могиле, второго в тюрьму: результат пьяной потасовки в Крыму

Крымчанина приговорили к шести годам колонии строгого режима за убийство отчима.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. При рассмотрении дела по существу суд установил, что 13 ноября прошлого года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с отчимом.

«В ходе ссоры молодой человек взял со стола нож и нанес мужчине несколько ударов в живот. От полученных ранений пострадавший скончался в центральной районной больнице Белогорска», - говорится в сообщении.

Изучив обстоятельства дела, Белогорский районный суд признан молодого человека виновным в умышленным причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А также обязали выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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