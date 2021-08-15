«Не пить и не бить»: в Севастополе полиция проводит рейды по пляжам

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Рейды при участии сотрудников всех служб и подразделений УМВД России по г. Севастополю пройдут в августе в городе в местах массового отдыха и оздоровления граждан.

Цель проводимых мероприятий – предупреждение и пресечение фактов причинения гражданам телесных повреждений, предупреждение и раскрытие преступлений против собственности, выявление лиц склонных к распространению, хранению, употреблению наркотических и психотропных веществ, выявление нарушений правил торговли, а также в целях укрепления личной и имущественной безопасности граждан.

Так, во время первого рейда на 4 городских пляжах сотрудниками полиции выявлен факт повторной реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему, что содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Кроме того, за распитие алкогольной продукции в запрещенных местах полицейские составили 15 административных материалов, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации – 8 материалов, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, нарушение правил продажи алкогольной продукции и нарушение введенных ограничительных мер – по 3 материала, за мелкое хулиганство – 4, за незаконный оборот наркотических средств и нарушение установленного законом запрета курения табака – по 1 административному материалу.

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