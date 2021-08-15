Власть
Крымские таможенники изъяли килограммы санкционного сыра на границе с Украиной
В пункте пропуска Армянск у гражданина Украины изъяли более 10 килограммов сыров производства Италии в заводской упаковке.
Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
«Как выяснилось сыры гражданин приобрел для личного потребления, однако при пересечении границы не учел действующие ограничения. О том, что товар подлежит письменному декларированию и для его ввоза требуется разрешение Россельхознадзора мужчина не знал», — уточнили в пресс-службе.
Также факту нарушения против гражданина было возбуждено административное делопроизводство.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе штрафуют «стихийщиков» и нарушителей тишины. За минувшую неделю власти крымской столицы выявили 83 нарушения, связанных со стихийной торговлей, нарушением правил благоустройства, тишины и покоя граждан, а также парковкой на газонах. Общая сумма штрафов превысила 400 тысяч рублей.
Один в могиле, второго в тюрьму: результат пьяной потасовки в Крыму. Крымчанина приговорили к шести годам колонии строгого режима за убийство отчима.
Полиция Крыма хочет следить за нарушителями с беспилотников. Беспилотники помогают сотрудникам ГИБДД отслеживать нарушителей правил дорожного движения в пробках во время курортного сезона в Крыму.
В Севастополе ополчились против подделок брендовой одежды. Прокуратура Ленинского района Севастополя обнаружила в Интернете сайт, на котором можно было купить одежду и обувь, имитирующие известные мировые марки.
В севастопольском парке женщина сорвалась в траншею и напоролась на штырь
В Севастополе женщина упала на металлический штырь, торчащий из разрытой рядом с набережной парка Победы траншеи.
Когда в Крыму успокоится стихия: прогноз
В начале следующей недели Крым окажется во власти антициклона и погода на полуострове наладится.
Ситуация с коронавирусом в Севастополе: оперативные данные
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 227 случаев заражения коронавирусом.
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев
Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.
24 часа назад
Выручка в заведениях общепита Крыма выросла после налоговой проверки
Сотрудники налоговых органов Республики Крым с начала августа провели более 300 проверок на рынках и в заведениях общепита.