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Власть

Крымские таможенники изъяли килограммы санкционного сыра на границе с Украиной

15:27 воскресенье, 15 августа 2021

В пункте пропуска Армянск у гражданина Украины изъяли более 10 килограммов сыров производства Италии в заводской упаковке.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Как выяснилось сыры гражданин приобрел для личного потребления, однако при пересечении границы не учел действующие ограничения. О том, что товар подлежит письменному декларированию и для его ввоза требуется разрешение Россельхознадзора мужчина не знал», — уточнили в пресс-службе.

Также факту нарушения против гражданина было возбуждено административное делопроизводство.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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