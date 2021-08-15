Крымские таможенники изъяли килограммы санкционного сыра на границе с Украиной

В пункте пропуска Армянск у гражданина Украины изъяли более 10 килограммов сыров производства Италии в заводской упаковке.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«Как выяснилось сыры гражданин приобрел для личного потребления, однако при пересечении границы не учел действующие ограничения. О том, что товар подлежит письменному декларированию и для его ввоза требуется разрешение Россельхознадзора мужчина не знал», — уточнили в пресс-службе.

Также факту нарушения против гражданина было возбуждено административное делопроизводство.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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