Крымчане о «прямой линии» Аксенова: «Деревенская дискотека»

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В соцсетях обсуждают «прямую линию», которую 12 августа провел глава Крыма Сергей Аксенов.

По мнению крымчан, потраченные на это телевизионное шоу деньги можно было потратить с гораздо большей пользой.

Всего на «прямую линию» Сергея Аксенова поступило несколько тысяч вопросов. Их собирали несколько недель, начиная с конца июля. Однако непосредственно в эфире «прямой линии» прозвучало лишь около трех десятков вопросов.

Они были связаны с самыми элементарными потребностями крымчан, которых они годами не могут добиться от местных властей. В частности, жители Крыма жаловались на рост цен, отсутствие качественной медицинской помощи и лекарств, проблемы с дорогами и водоснабжением, неблагоустроенность населенных пунктов, транспортные проблемы.

«Все обращения будут тщательно проанализированы, ни одно не останется без внимания и без ответа. Соответствующие поручения уже даны, работа уже идет», — пообещал Сергей Аксенов.

Некоторым комментаторам «прямая линия» главы Крыма понравилась.

Владимир Андронаки: ...Разговор оказался долгим и серьезным. Чем-то напомнил «прямые линии» президента России. Хотя бы тем, что Аксенов показал, что абсолютно информирован в положении дел во всех отраслях экономики Крыма и знает ситуацию во всех уголках полуострова. Это хорошо... В общем, есть чувство уверенности в работоспособности руководства республики и понимании ситуации в регионе. Так что все нормально. Мы движемся верным курсом вместе со всей Россией.

Однако многие участники обсуждения признались, что либо не смотрели «прямую линию», либо остались недовольны увиденным. По мнению комментаторов, поступившие Аксенову вопросы жестко модерировали. А сама «прямая линия» продемонстрировала, что Крым остается в режиме «ручного управления».

Александр Талипов:

Скажу честно, это самая слабая прямая линия Аксенова за все годы, о чем я честно рассказал нескольким федеральным СМИ.

Сразу было видно, что глава Крыма чувствует себя не в своей тарелке и заметно нервничает.

Ведущая хамовитая, постоянно перебивающая и Сергея Валерьевича, и задающих вопросы, резкий контраст на фоне интервьюера предыдущих лет Михеева.Студия в стиле сельского хайтека.

Задающие вопросы в прямом эфире на фоне совсем не крымской погоды в этот день. Обрывы вопросов без сформулированной мысли.

Надоели вопросы, которые может решить простой специалист в администрации, вместо этого вопрос решает глава Крыма.

Некоторыми вопросами, пропущенными в эфир, просто подставили главу, например совершенно невнятный и слабый ответ мы услышали по Фороскому парку.

Как всегда была одна жертва, на этот раз директор ГУП «Крымэкоресурсы», то что жители Крыма уже два года кричали на каждому углу, наконец стало очевидно и для Аксенова, но смена руководства не решит проблемы, они гораздо глубже и нужно подходить системно к их решению...

Дешевая пародия на прямую линию президента не удалась, а на деньги, потраченные на закупку дорогих студий, можно было построить несколько городских больниц…

Владимир Тимофеев:

Победим, наладим, вылечим, никого не бросим. Как обычно перед выборами. Никакой конкретики. Потраченное время.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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