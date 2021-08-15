Когда в Крыму успокоится стихия: прогноз

фото © Новости Крыма

В начале следующей недели Крым окажется во власти антициклона и погода на полуострове наладится.

Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

После разгула стихии и вызванных ею наводнений Крым постепенно возвращается в нормальную августовскую погоду, с жарой и без дождей.

«На следующей неделе стихия успокоится, атмосфера стабилизируется и все вернется на круги своя», - подчеркнул Тишковец.

- Большую часть следующей недели фон атмосферного давления будет повышенным, антициклон. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночами +13…+18 градусов с повышением до +15…+20. В понедельник днем +26…+31 градус, потом постепенно пойдет рост до +28…+33, +29…+34 и примерно на этом уровне температура будет держаться до конца следующей недели».

Как ранее сообщалось, сильный дождь обрушился на восточные районы полуострова в четверг, подтопив дома и дороги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 августа.

«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму. В субботу осадки на востоке Крыма продолжатся, в других регионах полуострова будет тепло и сухо.

Керчи пообещали рекордное количество осадков. Погода на юге испортилась еще в начале недели.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 13 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 13 августа.