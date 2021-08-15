Какой сегодня праздник 15 августа

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Сегодня, 15 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Воздушного Флота России

День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации № 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России».

В этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными выступлениями пилотажных групп, вертолетов и парашютными прыжками.

У Дня Воздушного флота России два «отца-основателя»: Николай II и Иосиф Сталин. Они оба в разные годы в августе отдали значимые для российского воздухоплавания распоряжения.

День памяти Виктора Цоя

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло в Латвии. Музыкант отправился на рыбалку, но так и не вернулся, его «Москвич» выехал на встречную полосу со скоростью 130 км/ч и столкнулся с автобусом «Икарус». Самая распространенная версия трагедии – Виктор мог уснуть за рулем, так как встал на рыбалку очень рано.

Это был абсолютно удивительный человек, оставивший в сердцах и душах многих людей глубокий след. В конце 80-х песни Цоя стали классикой взросления, а сам он - голосом поколения.

Песни Виктора Цоя и группы «Кино» прошли проверку временем. С каждым годом фанатов меньше не становится, а даже наоборот. Молодые люди все больше интересуются той музыкой, которая трогала сердца предыдущие поколения. И все они уверяют: Цой жив! Живым музыкант остается не только в своих песнях, но и фильмах, в которых снялся. «Асса», «Игла» – эти картины стали культовыми и навсегда запечатлели образ легенды.

Степан Сеновал

Народный праздник «Степан Сеновал» отмечается 15 августа (по старому стилю - 2 августа). В этот день церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана. Другие названия праздника: «Степан», «Стефан», «Сеновал». 15 августа крестьяне заканчивали покос травы, собирали поздноцветущие травы, совершали охранительный обряд с лошадьми.

Также сегодня, 15 августа, отмечают такие праздники:

- День авиастроителя

- День археолога

- День памяти святого блаженного Василия, Московского чудотворца

- Вознесение Девы Марии (Assumption of Mary)

- День Республики Тыва

- День спорта в Казахстане

- День Военно-воздушных сил Республики Беларусь

- Праздник сладких огурцов

- День рождения телефонного приветствия «Алло»

- День шептания с лунными Девами

- День расслабления (National Relaxation Day) в США

- День освобождения Кореи

- День матери в Коста-Рике

- День неудач (National Failures Day) в США

- Праздник разлива Нила в Египте

Сегодня именины празднуют: Иван, Федор, Василий, Степан, Роман, Никодим, Кирилл, Авив, Мавр, Фауст, Тарас, Фока, Гамалиил, Гонорат, Екзуперия, Люцилла, Немезий, Олимп, Симфроний, Теодол.

Что происходило 15 августа в прошлые годы

778 - прикрывая отход войск Карла Великого, в Испании погибает франкский маркграф Роланд (знаменитый герой французских эпических сказаний, увековечен в поэме «Песнь о Роланде»).

1620 - из английского порта Саутгемптон выходит в плавание парусное судно «Мэйфлауер», на нем англичане пересекли Атлантический океан.

1810 - в честь победы Наполеона под Аустерлицем («битва трех императоров») в Париже воздвигнута Вандомская колонна.

1835 - запатентована стиральная машина с вращающимся барабаном (представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой).

1877 - Томас Эдисон предложил использовать в качестве приветствия при общении по телефону слово «hello».

1914 - впервые через Панамский канал (соединяет Атлантическиий и Тихий океан) проходит судно.

1920 - войска Красной армии терпят поражение в Варшавской битве (британские историки включили его в список 18 наиболее выдающихся переломных битв в мировой истории), это позволило полякам начать мирные переговоры и добиться на них существенных уступок от большевиков.

1921 - шведский полярный исследователь Фритьоф Нансен в Женеве (Швейцария) возглавил международную конференцию по вопросам помощи голодающим России (одной из причин голода была длительная Гражданская война).

1944 - в ходе Второй мировой войны немцы начали отходить на Линию Зигфрида (система фортификационных оборонительных сооружений, отдельные ее элементы используются и сегодня, в частности войсками НАТО).

1994 - во Францию доставлен Ильич Рамирес Санчес (известен как Карлос Шакал): один из самых известных и опасных террористов-наемников XX века (история этого человека стала сценарием для многих фильмов).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 августа. Какие праздники будут завтра?

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