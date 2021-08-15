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Власть

Горхоз Севастополя будут судить из-за бездомных собак

14:49 воскресенье, 15 августа 2021
Севастополь
Горхоз Севастополя будут судить из-за бездомных собак

фото © ngsochi.com

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд на Департамент городского хозяйства.

Руководство ведомства обвиняется в неисполнении законодательства и бездействии в работе с бездомными животными в городе.

Об этом журналисту сообщил и. о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики и охраны природы Антон Козырь.

«Для реализации надлежащих мероприятий по обращению с безнадзорными животными на территории города Севастопольским межрайонным природоохранным прокурором в суд направлено административное исковое заявление к Департаменту городского хозяйства города Севастополя и ГБУ «Парки и скверы», – сообщил Козырь.

Как сообщил журналисту источник в прокуратуре, проверкой было установлено, что Горхозом и подведомственным ему учреждением ГБУ «Парки и скверы» не принимается действенных мер для того, чтобы в городе осуществлялся контроль за бездомными животными, регулировалась их численность и обеспечивались все предусмотренные законом мероприятия: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных в привычную в среду обитания.

«Не организуются мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в приютах, не обеспечивается их вакцинация против бешенства и прочих заболеваний, опасных для человека и животных», – рассказал собеседник агентства.

В текущем году в больницы города за медицинской помощью в связи с нападением бездомных собак обратились 228 человек.

При этом ситуация усугубляется: численность собак в городе, в том числе больных и агрессивных, увеличивается, заметил источник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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