Власть
Горхоз Севастополя будут судить из-за бездомных собак
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Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск в суд на Департамент городского хозяйства.
Руководство ведомства обвиняется в неисполнении законодательства и бездействии в работе с бездомными животными в городе.
Об этом журналисту сообщил и. о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства - начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики и охраны природы Антон Козырь.
«Для реализации надлежащих мероприятий по обращению с безнадзорными животными на территории города Севастопольским межрайонным природоохранным прокурором в суд направлено административное исковое заявление к Департаменту городского хозяйства города Севастополя и ГБУ «Парки и скверы», – сообщил Козырь.
Как сообщил журналисту источник в прокуратуре, проверкой было установлено, что Горхозом и подведомственным ему учреждением ГБУ «Парки и скверы» не принимается действенных мер для того, чтобы в городе осуществлялся контроль за бездомными животными, регулировалась их численность и обеспечивались все предусмотренные законом мероприятия: отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных в привычную в среду обитания.
«Не организуются мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в приютах, не обеспечивается их вакцинация против бешенства и прочих заболеваний, опасных для человека и животных», – рассказал собеседник агентства.
В текущем году в больницы города за медицинской помощью в связи с нападением бездомных собак обратились 228 человек.
При этом ситуация усугубляется: численность собак в городе, в том числе больных и агрессивных, увеличивается, заметил источник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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