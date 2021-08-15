Спорт
ФК «Севастополь» выиграл Суперкубок КФС-2021
14 августа в Севастополе состоялась первая игра нового футбольного сезона-2021/22.
В матче за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021 сошлись действующий чемпион Премьер-лиги — ФК «Севастополь» и обладатель Кубка КФС — скворцовский «Гвардеец». Об этом сообщили в пресс-службе КФС.
Уже на третьей минуте матча севастопольцы вышли вперед: ошибкой голкипера «Гвардейца» Мухарбека Бураева воспользовался Артура Айметдинов.
Отыгрались футболисты из Скворцово лишь в концовке матча. На 81-й минуте после передачи в штрафную Петра Опарина отличился Амет Дугу — 1:1.
Так как в основное время матча победитель не был выявлен, команды определили сильнейшего в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались севастопольцы — 5:3.
В торжественной церемонии награждения команд приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и президент КФС Юрий Ветоха.
Напомним, что матчи первого тура VII чемпионата ПЛ КФС пройдут 21 и 22 августа.
В субботу, 21 августа, сыграют: «Кызылташ» — «Океан» и «Гвардеец» — «Севастополь». А в воскресенье, 22 августа, состоятся игры «ТСК-Таврия» — «Алустон-ЮБК» и «Евпатория» — «Рубин Ялта».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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