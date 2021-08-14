Вода уходит, но ждут нового ливня: как Керчь переживает второй потоп

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В субботу ситуация в городе Керчь остается стабильной, уровень воды в реке Мелек-Чесме, русло которой проходит по городу, снижается.

Об этом сообщили в администрации города. «Новых подтоплений жилого сектора нет.

Службы работают в дежурном режиме», - отметили в городском органе власти. По информации республиканского МЧС, по состоянию на утро субботы в городе-герое остаются подтопленными 24 придомовых территории, 9 частных домов и два подвала в многоквартирных домах.

Вода по-прежнему стоит и на стадионе им. 50 лет Октября. Для ликвидации последствий штормового предупреждения организовано выставление 20 временных постов (Ленинский район – 13, Керчь – 7) в местах, подверженных угрозе подтопления, - отметили в пресс-службе МЧС республики.

Пока что эвакуированными остаются девять человек, из них четверо – дети.

Все они временно поселены в гостинице «Меридиан». Городские и республиканские силы и службы продолжают ликвидировать последствия дождей и подтоплений.

В городе работает группировка сил из 1051 человека, 305 единиц техники, 19 плавсредств и 48 мотопомп. Ситуацию держит на особом контроле правительство региона. По данным властей, к вечеру субботы снова ожидаются сильные дожди.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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