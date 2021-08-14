Власть
Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами
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Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.
Жительнице крымской столицы удалили опухоль мозга. С тех пор женщина потеряла возможность работать и осталась одна с дочерью, больной циррозом печени. Семья скиталась по соцучреждениям, три года мать добивалась жилья у властей и, наконец, написала в администрацию президента России.
«По указанию президента нам сразу выделили комнату в общежитии на улице Лизы Чайкиной, – рассказывает горожанка. – Нашей радости не было предела». Городская администрация поспешила отчитаться об исполненном поручении.
Но счастье длилось недолго: сначала комнату начало топить из-за протечек водопровода, потом начала рваться канализация. В итоге, в комнате сыро, повсюду плесень и блохи.
«Из-за грибков ребенок обзавелся аллергией и начал терять зрение, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Жить в таких условиях опасно всем, пока семье никто не помог».
В тексте использованы материалы: Новый день
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