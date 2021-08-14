Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +26
море +27

Власть

Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами

Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами

фото © Новый день

Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.

Жительнице крымской столицы удалили опухоль мозга. С тех пор женщина потеряла возможность работать и осталась одна с дочерью, больной циррозом печени. Семья скиталась по соцучреждениям, три года мать добивалась жилья у властей и, наконец, написала в администрацию президента России.

«По указанию президента нам сразу выделили комнату в общежитии на улице Лизы Чайкиной, – рассказывает горожанка. – Нашей радости не было предела». Городская администрация поспешила отчитаться об исполненном поручении.

Но счастье длилось недолго: сначала комнату начало топить из-за протечек водопровода, потом начала рваться канализация. В итоге, в комнате сыро, повсюду плесень и блохи.

«Из-за грибков ребенок обзавелся аллергией и начал терять зрение, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Жить в таких условиях опасно всем, пока семье никто не помог».

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого. В Феодосии российскими вакцинами от новой коронавирусной инфекции привито всего 19,5% постоянного населения, сообщает пресс-служба администрации города.

Севастополь лишился инфекционной больницы в медкластере. Инфекционную больницу в севастопольском медкластере заменит другой объект.

Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19. Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 14 августа

Какой сегодня праздник 14 августа фото

Сегодня, 14 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму

«Одной пятницей не ограничится»: прогноз на выходные в Крыму

В субботу осадки на востоке Крыма продолжатся, в других регионах полуострова будет тепло и сухо.

Власть
Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами

Власти Симферополя поселили больного ребенка в комнату с плесенью и блохами

Администрация Симферополя поселила семью инвалидов в комнату с плесенью и блохами.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации