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Власти Севастополя обещают выровнять стоимость проезда в транспорте
фото © Российская газета
Власти Севастополя в будущем намерены уравнять стоимость проезда на катерах, паромах, автобусах и троллейбусах.
Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона Павел Иено.
«Хотелось бы привести все тарифы в одно соответствие: чтобы жители и гости города Севастополя в любом виде общественного транспорта платили по единой ставке», – рассказал глава профильного ведомства.
Подобная инновация, по его словам, позволит ввести в регионе так называемое тарифное меню, которое, в частности, даст возможность пассажирам приобрести студенческий билет или билеты, предусматривающие неограниченное количество поездок на любом виде транспорта в течение установленного времени.
«Мы над этим работаем, но в любом случае, если такие изменения будут – они будут проходить через общественное обсуждение, получение обратной связи – очень выверено и не спеша», – заверил глава департамента транспорта.
В городе также продолжат стимулировать пассажиров пользоваться безналичной оплатой в транспорте, чтобы сделать систему более прозрачной. Для этого стоимость проезда при оплате картой будет ощутимо ниже в сравнении с оплатой наличными.
Что касается сегодняшней цены проезда – в ближайшее время она изменяться не будет, отметил Павел Иено. Однако рано или поздно этот вопрос обязательно будет поднят.
«Если даже и будет поднятие цены – оно будет незначительное. Мы в любом случае будем двигаться медленно и поэтапно для того, чтобы это не создало определенный дискомфорт», – уточнил руководитель департамента транспорта.
В тексте использованы материалы: Форпост
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