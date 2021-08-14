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Происшествия

В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

15:43 суббота, 14 августа 2021
Ялта
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

фото © МЧС Крыма

В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.

Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного около половины первого в субботу.

На место были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. В данный момент точная площадь возгорания неизвестна, информация уточняется.

Видео пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.

На снятых кадрах видны большие клубы белого дыма над местом возгорания, которые довольно быстро ветер относит вверх по склону.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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