Происшествия
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики
фото © МЧС Крыма
В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.
Информации о погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного около половины первого в субботу.
На место были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС. В данный момент точная площадь возгорания неизвестна, информация уточняется.
Видео пожара опубликовали в соцсетях очевидцы.
На снятых кадрах видны большие клубы белого дыма над местом возгорания, которые довольно быстро ветер относит вверх по склону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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