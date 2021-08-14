В Ялте осудили инспекторов полиции за получение взятки на рынке

Ялтинский городской суд Крыма признал виновными должностных лиц МВД Ялты в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Согласно материалам уголовного дела, гражданин А. и гражданин В., занимая должности младших инспекторов патрульно-постовой службы полиции в Ялте, в январе 2021 года, находясь на территории Центрального рынка Ялты, выявили на указанном участке местности гражданина Н., совершившего административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1, ч. 1 ст. 18.8, ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), а также выявили признаки административного правонарушения в действиях юридического лица ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица.

При составлении протокола об административном правонарушении присутствовала супруга вышеуказанного гражданина и высказала в адрес должностных лиц правоохранительного органа просьбу не привлекать к административной ответственности юридическое лицо ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица, предложив им денежное вознаграждения за указанное бездействие.

В этой связи у сотрудников патрульно-постовой службы полиции возник совместный преступный умысел, направленный на получение взятки от супруги гражданина Н. в виде денег в размере 15 000 рублей, за совершение бездействия в пользу ООО «Центральный рынок» и должностных лиц указанного юридического лица, которое входило в их служебные полномочия.

В судебном заседании обвиняемые свою вину признали в полном объеме.В качестве смягчающих обстоятельств судом учтено признание подсудимыми вины, а также их раскаяние в содеянном. При назначении наказания судом принято во внимание активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, молодой возраст подсудимых.

В отношении должностных лиц судом вынесен приговор, согласно которому виновным назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в сумме 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах системы МВД на срок 5 лет.

Назначенное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев суд постановил считать условным с испытательным сроком в 5 лет. Кроме того, на период испытательного срока на осужденных возложены следующие обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа; периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган.

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