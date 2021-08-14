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Происшествия

В Судаке унесенных в море туристов спасла историческая галера

15:23 суббота, 14 августа 2021
Судак
В Судаке унесенных в море туристов спасла историческая галера

фото © www.facebook.com/sandrokiriak1

Прогулочная галера «Таврида» подобрала на борт двух сапсерферов, которых сильным штормом уносило в открытое море.

Видео спасения опубликовал у себя на странице крымский блогер Александр Кирьяков, ставший свидетелем спасательной операции. Как пояснил Кирьяков, инцидент произошел вечером в пятницу, когда реконструированная историческая галера проходила маршрут от Нового Света к мысу Меганом.

Погода была ветреной, в регионе действовало штормовое предупреждение, напомнил блогер. «На обратном пути у самой оконечности мыса Алчак ребята заметили парочку в море, парень уже плескался грустный совсем в воде, барышня сидит на сапборде, весло рядом, грести не может, их все быстрее сдувает ветром в открытое море, - рассказал Кирьяков.

– Команда галеры во главе с капитаном приняли однозначное решение – нужно спасать курортников».

Процесс спасения блогер запечатлел на видео, где видно, как мужчина с галеры нырнул в воду и помог подплыть мужчине-сапсерферу, затем с галеры смогли подтянуть и плавсредство с обессилевшей туристкой.

К счастью, оба путешественника были в спасательных жилетах.

Единственной жертвой операции стало весло: оно утонуло, пока туристов вытаскивали на борт галеры. «Встречайте весло после ближайшего шторма на пляжах под Алчаком», - пошутил блогер, отметив, что туристов доставили ближе к пляжу, и проследили за тем, чтобы они благополучно добрались до берега.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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