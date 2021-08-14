Власть
В Севастополе ополчились против подделок брендовой одежды
фото © Новости Крыма
Прокуратура Ленинского района Севастополя обнаружила в Интернете сайт, на котором можно было купить одежду и обувь, имитирующие известные мировые марки.
Реплики и дубликаты предлагались как в мужском, так и в женском ассортименте.
«Реализация такой продукции нарушает права на интеллектуальную собственность владельцев торговых марок, в связи с чем является незаконной», - напоминает прокуратура.
В связи с этим прокурор района подал в суд иск о признании информации запрещенной к распространению. Суд иск удовлетворил и постановил свое решение о закрытии доступа к незаконному сайту исполнить немедленно.
Копия решения суда направлена в органы Роскомнадзора для блокировки сайта.
В тексте использованы материалы: Форпост
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