Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +26
море +27

Власть

В Севастополе ополчились против подделок брендовой одежды

В Севастополе ополчились против подделок брендовой одежды

фото © Новости Крыма

Прокуратура Ленинского района Севастополя обнаружила в Интернете сайт, на котором можно было купить одежду и обувь, имитирующие известные мировые марки.

Реплики и дубликаты предлагались как в мужском, так и в женском ассортименте.

«Реализация такой продукции нарушает права на интеллектуальную собственность владельцев торговых марок, в связи с чем является незаконной», - напоминает прокуратура.

В связи с этим прокурор района подал в суд иск о признании информации запрещенной к распространению. Суд иск удовлетворил и постановил свое решение о закрытии доступа к незаконному сайту исполнить немедленно.

Копия решения суда направлена в органы Роскомнадзора для блокировки сайта.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте осудили инспекторов полиции за получение взятки на рынке. Ялтинский городской суд Крыма признал виновными должностных лиц МВД Ялты в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

В Крыму озвучили, сколько стоит поступить в магистратуру без экзаменов. Преподаватель одного из вузов Крыма стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.291.1УК РФ).

Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений. Два заведения общепита закрыли в Судаке из-за систематического нарушения ограничений по коронавирусу.

Жительница Севастополя угрожала дочери ножом и систематически ее избивала. Жительница Севастополя попала под уголовное преследование за угрозы дочери ножом.

Происшествия
В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте загорелось здание бывшей фабрики

В Ялте ликвидируют пожар в здании бывшей пищевкусовой фабрики на улице Свердлова.

Власть
Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев

Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.

Коронавирус в Крыму
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации