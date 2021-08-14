В Севастополе идет миллиардная реконструкция водосетей

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В Севастополе идет ремонт наиболее изношенных участков водопроводных сетей. В 2021 году на эти цели выделено более 900 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин.

Ремонтные мероприятия, по его словам, запланированы на 32 объектах, 18 из которых уже находятся в работе. Обновление 27,5 км сетей (3,7 км труб уже заменены) снизит ежедневные объемы утечек на 1600 кубометров, отметил заместитель губернатора.

Добавим, что контракт на 32 объекта 30 июля ГУПС «Водоканал» подписал с ООО «Современные системы реновации» (г. Москва). Среди них: водопроводы, расположенные на проспектах Нахимова, Гагарина, Генерала Острякова, улицах Пожарова, Ленина и Бориса Михайлова, а также Балаклавском и Камышовом шоссе.

Стоимость работ, включающих проектирование, прохождение государственной экспертизы и непосредственную замену 27,5 км сетей, превышает 890 млн рублей. Завершить мероприятия компания должна до 25.12.2021 года. Оплата работ, как отмечается, будет осуществляться за счет средств бюджета города Севастополя. Деньги специально на эти цели ранее были выделены из федерального бюджета России.

Подрядчик был определен не по ФЗ-44, выбирающему самое недорогое предложение, а по закону о едином поставщике, позволяющему заказчику напрямую заключить контракт с тем, кого он считает наиболее эффективным.

ООО «Современные системы реновации», в частности, является подрядчиком реконструкции Бондаренковских КОС в городе Керчи и Бештерек-Зуйского водозабора под Симферополем. В Севастополе компания занималась капитальным ремонтом сетей водоснабжения и водоотведения на ул. Большой Морской и в поселке Учкуевка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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