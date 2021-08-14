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Власть

В Крыму ждут доноров первой, второй и четвертой отрицательной групп крови

10:28 суббота, 14 августа 2021

Несмотря на то, что в Крыму зажжен «красный свет донорского светофора», в регионе нет дефицита донорской крови, но есть необходимость пополнить запасы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

«В данный момент «красным светом» у нас «горят» первая, вторая и четвертая отрицательная группы. Это зависит от того, сколько пациентов лежит в медицинских учреждениях. На данный момент пациентов большое количество, поэтому мы зажгли светофор красным светом и тем самым сигнализировали нашим донорам, чтобы они обратили на это внимание и поспешили прийти в Центр крови», — отметила Ольга Чос.

Она подчеркнула, что запас донорской крови позволяет вовремя предоставлять ее нуждающимся пациентам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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