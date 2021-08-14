В Крыму озвучили, сколько стоит поступить в магистратуру без экзаменов

Преподаватель одного из вузов Крыма стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.291.1УК РФ).

Как сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, преподаватель кафедры одного из республиканских вузов сообщил жительнице Симферополя, что за определенную сумму может поспособствовать ей в поступлении на определенный факультет для получения ученой степени магистра без сдачи экзаменов. Для чего, как пояснил мужчина, он готов выступить в качестве посредника в передаче взятки вышестоящему руководителю.

Девушка передала преподавателю 200 тысяч рублей.

Мужчину задержали сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты деньги, полученные от студентки.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также другие возможные пострадавшие от алчного мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

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