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В Крыму обещают набережную каждому прибрежному поселку - если Москва даст деньги
фото © Новости Крыма
В Крыму пообещали обустроить набережные во всех курортных поселках.
Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
В правительстве Крыма считают, что набережные просто необходимы населенным пунктам, расположенным в прибрежной зоне – это существенно повышает туристическую привлекательность поселка и, с учетом сопутствующего бизнеса, значительно увеличивает поступления в бюджет.
Правда, в республиканской казне средства на это не предусмотрены, тем более что стоимость проектов внушительная. Например, набережная в Оленевке оценена в 1 млрд рублей, а в Николаевке, по словам Аксенова, только на укрепление беговой линии потребуется не менее 10 млрд.
Поэтому власти Крыма собираются просить федеральное правительство включить набережные в ФЦА или выделить на их обустройство отдельную субсидию.
В тексте использованы материалы: Новый день
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