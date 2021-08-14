В Крыму думают, что против полуострова применили климатическое оружие

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Аномальные ливни, которые несколько раз за лето атаковали Крым, могло спровоцировать применение против полуострова климатического оружия.

Такое мнение в соцсетях высказывают местные жители.

Напомним, 12 августа в результате обильных осадков на востоке Крыма оказались подтоплены дома, дворы, общественные территории и дороги, людей предупредили о высоких рисках возникновения ЧС.

«Попахивает климатическим оружием или неужто глобальное потепление так себя показывает. Что-то я не помню таких потопов в Крыму, как в этом году», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

С вопросом, является ли климатическое оружие чем-то реальным или это очередная фантазия сторонников теории заговора, ForPost обратился к профессору Академии военных наук, директору проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадиму Козюлину.

Он отметил, что, хоть ученым пока не известны такие технологии, по мнению многих экспертов, подобными играми с природой занимается американская система перехвата информации «Эшелон».

Однако сам Вадим Козюлин скептически относится к существованию и применению климатического оружия.

«Применение климатического оружия в мире научно не доказано. Эти вещи считаются конспирологической теорией», — сказал профессор.

Он добавил, что влиять на природу в настоящее время можно только при помощи распыления на облака иодидов серебра, которые вызывают дождь. И для этого необходим самолет или другой летательный аппарат.

В тексте использованы материалы: Форпост

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