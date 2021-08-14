Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений ● Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса ● Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки ● В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19
В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого
В Феодосии российскими вакцинами от новой коронавирусной инфекции привито всего 19,5% постоянного населения, сообщает пресс-служба администрации города.
«По состоянию на 10 августа в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым прошли вакцинацию 19 506 человек, что составляет 19,5 % от численности постоянного населения», – сказано в сообщении.
11 августа глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что в Крыму начали болеть ранее вакцинированные от коронавируса люди.
Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 российским «Спутником V». В начале августа власти Крыма сообщали, что в медицинские организации поступила вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».
В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе». Ранее в Совмине Крыма поясняли, кому не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19. Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.
В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса. За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.
Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.
В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19. К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.
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