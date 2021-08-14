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Коронавирус в Крыму

В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого

В Феодосии российскими вакцинами от новой коронавирусной инфекции привито всего 19,5% постоянного населения, сообщает пресс-служба администрации города.

«По состоянию на 10 августа в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики Крым прошли вакцинацию 19 506 человек, что составляет 19,5 % от численности постоянного населения», – сказано в сообщении.

11 августа глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что в Крыму начали болеть ранее вакцинированные от коронавируса люди.

Власти Крыма предлагают жителям полуострова вакцинироваться от COVID-19 российским «Спутником V». В начале августа власти Крыма сообщали, что в медицинские организации поступила вакцина от коронавируса «Спутник Лайт».

В Министерстве здравоохранения Крыма отметили, что вакцинация осуществляется в два этапа «исключительно на добровольной основе». Ранее в Совмине Крыма поясняли, кому не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19. Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.

В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса. За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.

В Крыму не будет коллективного иммунитета от COVID-19. К осени в Крыму не удастся сформировать уровень коллективного иммунитета от коронавируса, необходимый для снятия большинства действующих карантинных ограничений.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

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