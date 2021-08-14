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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:08 суббота, 14 августа 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 13 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 343 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4739 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 271 человек, выздоровевших за весь период – 54 232 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополь лишился инфекционной больницы в медкластере. Инфекционную больницу в севастопольском медкластере заменит другой объект.

Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19. Свыше 17 тысяч сотрудников санаторно-курортной отрасли Крыма вакцинировались от COVID-19.

В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса. За 12 августа на территории Крыма зарегистрировано 390 случаев коронавирусной инфекции.

Севастополь обновил антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. За истекшие сутки в Севастополе зафиксировано 228 новых случаев коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

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