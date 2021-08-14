Сооружения XV-XVI века обнаружены у крепости Каламита в Севастополе

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Археологи музея-заповедника «Херсонес Таврический», которые изучают крепость Каламита, обнаружили, что на позднем этапе функционирования крепости там существовала городская застройка.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

«Найденные сооружения относятся к XV-XVI векам и возведены они были, вероятно, еще в период княжества Феодоро. Точно сказать, какое из обследованных помещений было жилым, а какое хозяйственным, на данном этапе нельзя, но можно сделать вывод, что обследуемый комплекс имел придомовую территорию – двор или какую-то площадку, огороженную небольшим забором толщиной в один-два камня», – говорится в сообщении.

В пресс-службе музея-заповедника уточнили, что в 2019 году в районе крепости была проведена шурфовка, которая выявила, что под грунтом находится кладка стен.

Каламита – средневековая византийская крепость, остатки которой расположены вблизи устья речки Черной (Инкерман), на плато, в юго-западной части Монастырской скалы. До наших дней сохранились руины отдельных башен и других фортификационных сооружений.

В 2016 году правительство Севастополя одобрило проект закона о запрете строительства на территориях древних крепостей Чембало и Каламита.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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