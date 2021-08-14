Российские военные учатся наносить бомбовые и ракетные удары в Крыму

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Силы авиации Черноморского флота России и экипажи штурмовиков Южного военного округа России во время учения нанесли бомбовые и ракетные удары по наземным целям условного противника на полигоне Опук в Крыму.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на командование российского Черноморского флота.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Черноморского флота и штурмовиков Су-25 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели летно-тактическое учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на морском побережье на полигоне Опук под Феодосией», – отмечает командование флота.

Сообщается что «экипажи выполнили пуски ракет и бомбометания по мишеням, имитирующим командные пункты управления войсками противника и элементы противодесантной обороны».

В учениях было задействовано около 10 самолетов Черноморского флота и четыре – армии ВВС также ПВО Южного военного округа России.

На сайте Минобороны России информация о данных учениях в Крыму отсутствует.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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