Против малолетних маргиналов севастопольцы применили мазут

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Два десятка молодых людей более года конфликтуют с жителями домов 141–145 на пр. Генерала Острякова, не желающими терпеть у себя под окнами антисоциальный лагерь.

Для борьбы с малолетними маргиналами жители применяют спецсредства в виде мазута и других нефтепродуктов, но до конца проблему это не устраняет. О своих сложностях жители рассказали руководителю общественной организации «Берегиня» Елене Майко.

Как сообщили севастопольцы, изначально подростки и их совершеннолетние товарищи по интересам собирались в количестве 20–25 человек на площадке за домом по адресу: пр. Генерала Острякова, 145. Сборища, как правило, были яркими и шумными: участники музыкального мероприятия приезжали на мопедах и развлекались до глубокой ночи. Кроме того, по мнению жильцов дома, в одной из квартир дома мог проживать обслуживающий мероприятия наркодилер.

Жители решили пресечь непорядок в зародыше и облили мазутом парапет, где обычно располагались антисоциальные элементы. Сложно сказать, насколько мазутная атака была определяющей — в квартиру потенциального наркоторговца параллельно нагрянули не представившиеся жильцам силовики в масках, — но молодые люди у дома № 145 собираться перестали, переместившись к дому № 141.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, сотрудниками полиции осуществлялись выезды по всем обращениям граждан о собраниях нарушающих общественный порядок подростков.

В частности, при выезде во двор дома № 145, а также в район дома № 10 на улице Генерала Хрюкина были выявлены факты распития алкогольной продукции несовершеннолетними, а также вовлечения несовершеннолетнего в этот процесс других.

«Причастное к данному правонарушению совершеннолетнее лицо привлечено к ответственности. С несовершеннолетними правонарушителями проведены профилактические беседы, а их законным представителям разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию», — уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Жители дома № 141 сначала пытались объяснить кочевым гостям, что это не место для сборов, а жилой район, где люди отдыхают после работы, а у многих маленькие дети.

«Но подростки ведут себя агрессивно и дерзко, провоцируют конфликт. Предупреждение о том, что мы вызовем полицию, вызывает у них смех: говорят, что полицию они уже знают и она ничего им не сделает», — описывают свои беды жители дома.

По наблюдениям жильцов, среди агрессивных гостей очень много несовершеннолетних, от 13 до 16 лет.

«Все курят и пьют алкоголь, лежат на парапете в грязи, пьют пиво, кричат и громко слушают музыку до 3 часов ночи», — пишут жители дома № 141.

Метод борьбы был позаимствован у товарищей по несчастью из дома № 145: бетонная лестница, на которой собирались подростки, была облита отработанным машинным маслом. Как объясняют жители — «чтобы обеспечить себе покой в ночное время».

Это вызвало новую волну миграции по проспекту Генерала Острякова.

С залитой машинным маслом лестницы стая подростков переместилась на спортивную площадку напротив дома № 149. Как легко догадаться, спортом они заниматься там не стали.

«Недавно была свидетелем следующей картины: девочка лежала на площадке лицом вниз и рыдала, затем села и начала смеяться в истерике», — делятся наблюдениями жители.

Также, по информации наблюдателей, подростки «бьют лампочки, что-то вынимают оттуда и то ли курят, то ли нюхают что-то, алкоголь, само собой, присутствует».

«То постоянство, упорство и невменяемость, с которыми они располагаются в этом районе, возможно, может говорить о том, что нечто их тут удерживает», — считают жильцы.

Со своей стороны, УМВД по Севастополю обращает внимание на важное обстоятельство: освидетельствование несовершеннолетних на предмет наркотического опьянения выполняется в соответствии с № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. Это предполагает согласие на такое освидетельствование законного представителя несовершеннолетнего — а согласие имеется далеко не всегда.

«Мы наблюдаем очень нездоровую ситуацию, когда дети от безделья вовлекаются в разного рода противоправную активность. И что беспокоит больше всего — в употребление алкоголя и наркотиков», — отметила Елена Майко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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