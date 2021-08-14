Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 14 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (в восточных районах очень сильные дожди.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (в восточных районах крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (в восточных районах грозы.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 25 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 86 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью около 22 градусов. Ветер северный 34 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 26, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 28, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 26 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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