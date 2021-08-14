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Коронавирус в Крыму

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

17:43 суббота, 14 августа 2021
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

фото © meduza.io

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Столько же смертей от COVID-19 было зафиксировано сутками ранее, следует из данных ежедневного мониторинга Минздрава Крыма.

По данным ведомства, всего за время пандемии в Крыму от коронавирусной инфекции скончались 1950 человек.

«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 5761 человек, стационарное (COVID и пневмония) – 3009. Всего (за время пандемии) выявлено 65187 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 54232», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 389 случаев коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская 11 августа сообщала о рекордном количестве летальных случаев из-за COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого. В Феодосии российскими вакцинами от новой коронавирусной инфекции привито всего 19,5% постоянного населения, сообщает пресс-служба администрации города.

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«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 августа на территории Крыма зарегистрировано 389 случаев коронавирусной инфекции.

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