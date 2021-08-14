Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Феодосии от коронавируса вакцинировали лишь каждого пятого ● Два ресторана в Судаке закрыли из-за нарушения ковидных ограничений ● Больше 17 тысяч сотрудников санаториев и отелей Крыма сделали прививку от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 390 случаев коронавируса
«Очень много»: в Крыму второй день подряд фиксируют одинаковое число смертей
фото © meduza.io
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Крыму скончались 15 человек.
Столько же смертей от COVID-19 было зафиксировано сутками ранее, следует из данных ежедневного мониторинга Минздрава Крыма.
По данным ведомства, всего за время пандемии в Крыму от коронавирусной инфекции скончались 1950 человек.
«Амбулаторное лечение (COVID) проходят 5761 человек, стационарное (COVID и пневмония) – 3009. Всего (за время пандемии) выявлено 65187 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением – 54232», – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Крыму зафиксировали 389 случаев коронавирусной инфекции.
Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская 11 августа сообщала о рекордном количестве летальных случаев из-за COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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