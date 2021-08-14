Крымчанка за 500 рублей прописывала мигрантов в своей квартире

Жительница Симферополя фиктивно зарегистрировала в своей квартире восемь иностранцев.

За каждого человека она получала денежное вознаграждение в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Сотрудниками полиции установлено, что гражданка незаконно зарегистрировала по месту своего проживания восемь иностранцев, заведомо зная, что проживать они там не будут. Как пояснила женщина, она осуществила фиктивную постановку на учет иностранных граждан по просьбе своего знакомого. За каждого человека она получила денежное вознаграждение в размере 500 рублей», – сообщили в ведомстве.

Соседи женщины подтвердили, что кроме нее в квартире больше никто не живет. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ).

Занимавшегося поиском мигрантов мужчину тоже задержали. Им оказался 53-летний житель Бахчисарая, временно проживающий в Симферополе. Он также занимался выплатами женщине за фиктивную регистрацию иностранцев. Задержанный мужчина в содеянном признался, на него завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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