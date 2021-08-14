Какой сегодня праздник 14 августа

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Сегодня, 14 августа 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День тульского пряника

День пряника в Туле – большое событие не только для города, но и для всей страны.

В этот день Тульский Кремль становится главной площадкой праздника. Здесь располагаются палатки множества производителей пряничной (и не только) продукции.

Архангельские, Переславские, Тульские, Городецкие пряники – здесь можно найти Тульский пряник представлен несколькими производителями, все пытаются чем-то удивить посетителей.

Тульские пряники — прямоугольной формы, примерные размеры (в мм) 140 X 70 х 18, с начинкой из варенья; разрешалось варенье заменять джемом высшего сорта. Поверхность глазированная, на поверхности имеется надпись «Тульский». Изготовлялись из муки 1-го сорта, без патоки, с добавлением сливочного масла и натурального меда. Ароматизировались эссенцией. Выпускались в продажу весовыми и штучными. ГОСТ 1954 г.

День физкультурника в России

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 года.

Но отмечать этот праздник начали гораздо раньше. Широкое распространение он получил в 20-30-х годах 20 века, в первые десятилетия Советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух».

День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.

Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ Креста Господня. В Константинополе с древних лет существовал обычай проносить Честное Древо Креста по улицам города. Считалось, что это защитит жителей от всяческих болезней. До дня Успения Пресвятой Богородицы Древо Креста было доступно всем христианам для поклонения.

Также сегодня, 14 августа, отмечают такие праздники:

- Начало Успенского поста

- Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)

- День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление «К») МВД РФ

- Праздник воспаленного воображения

- День выгула черепахи

- День фруктового мороженого (National Creamsicle Day) в США

- День инженера в Доминикане

- День шифровальщиков навахо (National Navajo Code Talkers Day) в США

- День независимости Пакистана

- День победы над Японией (V-J Day) в Великобритании

- День рождения португальской корриды

- День скаутов в Индонезии

- День флага Парагвая

- День Фолклендских островов (Falklands Day)

- День финансовой осведомленности (National Financial Awareness Day) в США

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Тимофей, Федор, Маркелл, Александр, Кириак, Леонтий, Папий, Киндей, Антонин, Кирик, Елизар (Елеазар), Гурий, Авим, Алим, Аттик (Аттий), Евклей, Евсевий (Евсевон), Елеса, Катун, Максимилиан, Минеон (Миней), Минсифей (Монсифей), Соломония, Спас, Спасий.

Что происходило 14 августа в прошлые годы

1877 - в Канаде запретили отстреливать бизонов с поездов.

1888 - Оливер Шелленбергер получил патент на электрический счетчик (прибор для измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока).

1908 - проведен первый международный конкурс красоты, случилось это торжественное событие в Фолкстоне (Великобритания).

1935 - В США введена одна из самых лояльных систем социального страхования (помощи безработным).

1936 - баскетбол стал олимпийским видом спорта.

1945 - Япония капитулирует во Второй мировой войне, данный указ издал император Хирохито.

1952 - развивающиеся страны с подачи французского экономиста А. Сови стали называть «Третий мир».

1992 - началась грузино-абхазская война.

1992 - в России стартует чековая приватизация (в народе ее называют не иначе как «прихватизация»), соответствующий приказ подписал президент России Борис Ельцин.

2003 - знаменитый сбой электросети США и Канады: произошло цепное отключение около 100 электростанций, без электричества остались в общей сложности 50 млн. человек, ущерб экономике оценен в 6 млрд. долларов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 августа. Какие праздники будут завтра?

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