Аксенов раскритиковал силовиков за мягкость при задержании чеченцев

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Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул в излишней мягкости местных полицейских и росгвардейцев, которые проводили задержание устроивших драку чеченцев.

Губернатор заявил, что не хочет вникать в причину конфликта и подчеркнул, что, судя по видеозаписи, удар был нанесен крымчанину исподтишка. При этом гости республики вели себя очень агрессивно по отношению к силовикам: угрожали и хватали их за форменную одежду.

«Я позвонил министру, сказал почему их там... Извините, не применили все спецсредства, и они все не валялись мордами на земле, и почему их не увозили за ноги по земле?» – возмутился Аксенов.

Он отметил, что за подобные действия перед законом будут отвечать все одинаково – и гости из северо-кавказских республик, и все остальные. В Крыму для этого достаточно «сил правоохранительных органов».

«Понятно, что определенная ментальность в каждой республике, однако я прошу всех гостей Крыма помнить – у себя дома вы так бы себя вели?» – добавил глава региона.

Аксенов заверил, что возбужденные против нарушителей дела «закрываться не будут и стопроцентно будут доведены до логического завершения».

Напомним, что очередная драка между крымчанами и чеченцами произошла в конце июля в центре Симферополя. Группа приезжих, один из которых был вооружен, напала на местного, который от удара потерял сознание. При этом полиция и росгвардейцы, разнимавшие драку, вели себя весьма дипломатично и осторожно. По данным СМИ, которое ссылалось на источник в МВД, руководству полицейских, которые проводили задержание, поступило указание не форсировать ситуацию и не возбуждать дело.

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