Происшествия
Жительница Севастополя угрожала дочери ножом и систематически ее избивала
Жительница Севастополя попала под уголовное преследование за угрозы дочери ножом.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Нетрезвая женщина, находясь в своей квартире по проспекту Победы, во время ссоры угрожала ножом своей 11-летней дочери, – сообщила Постнова. – В ходе следствия было также установлено, что мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочери, жестоко обращалась с ней, будучи в нетрезвом состоянии, оскорбляла и избивала, вела антиобщественный образ жизни».
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в угрозе убийством и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним (часть 1 статьи 119, статья 156 УК России). Девочку изъяли из семьи и направили в социальное учреждение. Ее мать лишена родительских прав. Право опекунства оформляет бабушка девочки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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