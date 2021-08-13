Власть
Женскую консультацию в Симферополе отремонтируют за 51 млн рублей
До конца 2022 года будет завершен ремонт в женской консультации первого роддома Симферополя.
Соответствующее Распоряжение Главы Республики Крым опубликовано на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Групп» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт женской консультации No 1 ГБУЗ РК «Симферопольский КРД No 1» по адресу: г. Симферополь, ул. Полевая, д. 24/ул. Троллейбусная, д. 23», — сказано в документе.
Цена контракта составляет 51 миллион 664 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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