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Власть

Женскую консультацию в Симферополе отремонтируют за 51 млн рублей

До конца 2022 года будет завершен ремонт в женской консультации первого роддома Симферополя.

Соответствующее Распоряжение Главы Республики Крым опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Групп» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт женской консультации No 1 ГБУЗ РК «Симферопольский КРД No 1» по адресу: г. Симферополь, ул. Полевая, д. 24/ул. Троллейбусная, д. 23», — сказано в документе.

Цена контракта составляет 51 миллион 664 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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