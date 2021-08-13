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Происшествия

Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту

13:02 пятница, 13 августа 2021
Военные машины попали в ДТП на Крымском мосту

фото © Новости Крыма

Движение на Крымском мосту ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

«13 августа в 10.30 на 158 км трассы А-290 (Крымский мост) организован объезд места ДТП. Движение организовано по левой полосе. На месте работаю сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей организации», – говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы опубликовали видеозапись с места событий. На мосту столкнулись три автомобиля – грузовик и автокран военных, которые, судя по всему, двигались в колонне, и легковушка.

К месту ДТП, помимо сотрудников правоохранительных органов, подъехала и машина технического обслуживания – она в дальнейшем отбуксирует поврежденный транспорт военных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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