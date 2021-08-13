Власти России «подарили» гражданину Украины часть Севастополя

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Прокуратура обнаружила еще один факт безосновательной регистрации права на землю севастопольским управлением регистрации права и кадастра. В этот раз Севреестр «подарил» гражданину Украины землю города.

Регистрация права собственности на участок площадью 470 кв. м на ул. Коралловой, д. 29/1, произошла в июне 2016 года, причем, отмечает прокуратура, по заведомо недостоверному договору купли-продажи.

«Предоставленный для регистрации государственный акт на право частной собственности на землю является подложным, сведения о его выдаче в Управлении регистрации права и кадастра г. Севастополя отсутствуют, земельный участок не распределен и принадлежит городу», — говорится в сообщении.

Сейчас по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при регистрации права на землю.

Отметим, что случаи заведомо криминальной регистрации прав на недвижимость в Севреестре не единичны. В частности, замначальника отдела госрегистрации недвижимости, игнорируя расхождение дат и фактов и зная о том, что квартира умершей женщины должна была перейти в фонд города, осенью 2018 года сознательно зарегистрировала право собственности за лжесыном.

Известно также, что в 2015 году другой сотрудник Севреестра на основании липовой архивной выписки переписал на человека участок, который должен был перейти в собственность города после смерти не оставившего наследников владельца.

Третий обвиняется в том, что в сентябре 2017 года вопреки закону зарегистрировал за садовым товариществом право собственности на земельный участок площадью 7,2 га.

Четвертый получил два года лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей за то, что за взятки закрывал глаза на земельные нарушения, требующие административной ответственности. Он был задержан в мае 2020 года после получения взятки в 50 тысяч.

Напомним, с 2023 года Севреестр перейдет в федеральное подчинение.

Также отметим, что в Севастополе активно используется прием с гражданином Украины как промежуточным звеном при последующей продаже добропорядочному покупателю. Сделка в таком случае происходит по доверенности от украинского гражданина, и в случае вскрывшегося криминала реальный интересант остается недостижимым для суда — если, конечно, не начинается уголовное следствие. В таких случаях ниточки могут вести в Севреестр, в БТИ, к нотариусу или к другим службам, отвечающим за достоверность информации и документов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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