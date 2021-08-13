Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Летние потопы в Крыму признали ЧС федерального масштаба ● Керчи пообещали рекордное количество осадков ● Керчан призвали готовиться к возможной эвакуации ● Из-за ночных ливней подтоплены центральные улицы Керчи ● Власти Ялты готовятся к возможному ухудшению погоды
В зоне возможного подтопления в Керчи находится около 40 домов
Риск подтопления 40 домовладений сохраняется в Керчи из-за растущего потока воды в одной из городских рек.
Об этом сегодня журналистам сообщил врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков.
«Порядка 40 частных домовладений, есть риск подтопления. Это улица Глухова. Ситуация там тревожная, так как вода уже заходит во дворы. Зафиксированы случаи поступления воды в первые помещения домов, расположенных в низине. Учитывая увеличение потока воды в реке Катерлез, принимаем решение перекрыть Вокзальное шоссе и дополнительно провести сброс воды в реку Мелек-Чесме», – сказал Брусаков.
В свою очередь премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк выразил уверенность в том, что в Керчи не повторится масштабное наводнение. По его словам, сейчас в городе подтоплено три дворовых территории.
«По возможным точкам, от которых мы можем ожидать притоки воды – проехали, посмотрели. На самом деле, критической ситуации нет. Все водозаборы регулируемы. Хочу сказать, что на сегодняшний день ситуация под контролем, и мы не ожидаем никаких больших наводнений или подтоплений на территории Керчи… Работа ведется. Уверен, что с той трагедией, которая, возможно, допустима – справимся обязательно», – заверил Гоцанюк.
Проблем с водоснабжением и электроснабжением в городе нет, «все заявки отрабатываются», заключил Гоцанюк.
Ранее МЧС и власти города предупредили о вновь надвигающихся на город ливнях. В городе уже развернуты полицейские и спасательные посты. Горожан призвали подготовиться к возможной эвакуации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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