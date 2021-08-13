В Ялте открыли пострадавший от наводнения фонтан

фото © Янина Павленко / Facebook

Власти Ялты запустили на центральной площади города обновленный фонтан.

Видео запуска опубликовала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фонтан сильно пострадал во время июньского наводнения в Ялте. После этого объект передали на баланс муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» для расчистки от мусора и грязи. После этого проводились мероприятия по дезинфекции.

Фонтан, как и планировалось, открыли в преддверии Дня города, который в этом году в Ялте отмечается 14 августа.

Обильные ливни накрыли Ялту 18 июня. Это стало причиной наводнения в городе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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